Λάρισα: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα

Καταγγελία πως έπεσε θύμα βιασμού από δύο άτομα έκανε μία 20χρονη με καταγωγή το Σουδάν η οποία φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Απευθυνόμενη στους ιθύνοντες του προσφυγικού καταυλισμού, ανέφερε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης τα ξημερώματα της Τρίτης από δύο άνδρες με την ίδια καταγωγή, οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή, και πρόκειται, πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, για έναν 22χρονο και έναν 23χρονο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου, ενώ αναζητείται ο 22χρονος που επίσης φέρεται να είναι δράστης του καταγγελλόμενου βιασμού στη Λάρισα.

Αμέσως μετά την καταγγελία στην οποία προχώρησε χθες το μεσημέρι της Τρίτης, η 20χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο (ΠΓΝΛ) για ιατρική περίθαλψη.

Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

