Γνωστός ηθοποιός κατηγορείται για βιασμό - Άρχισε η δίκη του

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, έκατσε σήμερα γνωστός ηθοποιός, που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού, καθώς ξεκίνησε η ακροματική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 βάρος του γνωστού ηθοποιού είχαν γίνει τέσσερις καταγγελίες, από τις οποίες εκδικάζονται οι δύο, με μία εκ των μαρτύρων να τον περιγράφει ως «χειριστικό, που χρησιμοποιούσε ως όχημα για τις φερόμενες πράξεις του τη δραματοθεραπεία και τα μαθήματα, που παρέδιδε ως δάσκαλος υποκριτικής».

Ο γνωστός ηθοποιός κατηγορείται για απόπειρα βιασμού σε βάρος μίας ανήλικης κοπέλας, με την αδερφή της οποίας διατηρούσε για χρόνια σχέση και για έναν τετελεσμένο βιασμό, που έλαβε χώρα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας το 2013.

Τι είπε μάρτυρας για τον γνωστό ηθοποιό

«Μού είπε ότι την έχει βιάσει και ότι λόγω αυτού έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Ο κατηγορούμενος ήταν πολύ χειριστικός και το θύμα ντρεπόταν να πει ότι όσα χρόνια είχε σχέση με τη μεγάλη της αδελφή, είχε βρει τρόπο να κακοποιεί την ίδια, ενώ ήταν ακόμη ανήλικη.

Ο κατηγορούμενος για να την κακοποιήσει. Είχε κλείσει την πόρτα στο σπίτι και της έλεγε ότι έπρεπε να είναι οι δυο τους για να γίνει δραματοθεραπεία. Έβαλε το χέρι μέσα της χωρίς τη θέλησή της.

Ήταν μικρή και πολύ ευάλωτη και έκανε χρόνια να το πει στην αδερφή της. Ο άνθρωπος είναι πολύ χειριστικός».