Παρνασσός: Αγνοούνται δύο ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση του εντοπισμού τους

Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τους δύο ορειβάτες που έχασαν τον προσανατολισμό τους

Φωτ.: YouTube / Up Stories.
Από το απόγευμα της 19ης Φεβρουαρίου 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στον Παρνασσό, καθώς δύο ορειβάτες έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στην ομίχλη και δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι δύο άνδρες έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επαφή μαζί τους χάθηκε στην περιοχή Γεροντόβραχος, όπου η πυκνή ομίχλη τους μπέρδεψε και δεν κατάφεραν να βρουν το μονοπάτι επιστροφής.

Όπως μεταδίδει το lamiareport, πρόκειται για άτομα 47 και 44 ετών, που ζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18.50, όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επιστρέψουν.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους έχει κινητοποιηθεί δύναμη 13 ατόμων από την 7η και 8η ΕΜΑΚ, από Λαμία και Λάρισα, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς. Παράλληλα, συμμετέχουν τρεις εθελοντικές ομάδες με 16 άτομα, γνώστες της περιοχής γύρω από το παλιό χιονοδρομικό και το καταφύγιο Δέφνερ.

Στην περιοχή υπάρχει αρκετό χιόνι και οι συνθήκες δυσκολεύουν αισθητά όσο πέφτει το φως, γεγονός που κάνει την επιχείρηση πιο απαιτητική.

 
