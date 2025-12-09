Παντελής Παντελίδης: Βγήκαν οι αποζημιώσεις για τις δύο επιβάτισσες του τροχαίου

Στα 9.000 και 39.000 ευρώ αντίστοιχα κατέληξαν τα ποσά αποζημίωσης στις δύο κοπέλες, που επέβαιναν στο όχημα που σκοτώθηκε ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης τον Φεβρουάριο του 2016.

Χθες, Δευτέρα, όπως έκανε γνωστό η εκπομπή «Happy Day» του Alpha καθαρογράφτηκαν οι εφετειακές αποφάσεις σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στο Ελληνικό, όπου αποδείχθηκε -μεταξύ άλλων- πως οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο Παντελής Παντελίδης.

Οι αποζημιώσεις εκδικάστηκαν μετά από αγωγές, που είχαν υποβάλλει η Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, με το Εφετείο να τούς αναγνωρίζει 50% συνυπαιτιότητα, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο «γνώριζαν πως ο οδηγός εν προκειμένω ο Παντελής Παντελίδης, τελούσε υπό επήρεια μέθης, ωστόσο επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο, για να τις μεταφέρει».

Ως προς το ποσό των αποζημιώσεων, το δικαστήριο απέδωσε τα 9.000 ευρώ στη Φρόσω Κυριάκου καθώς έφερε λιγότερα τραύματα το βράδυ του τροχαίου δυστυχήματος και 39.000 στη Μίνα Αρναούτη η οποία είχε υποβληθεί σε περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

«Όταν βγήκε η πρώτη απόφαση του αστικού δικαστηρίου, η υπόθεση είχε μπει ήδη στο αρχείο, οπότε το έλαβε ως δεδομένο, δεν ασχολούνταν με το ποιος οδηγούσε ή όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος οικογένειας Παντελίδη, προσθέτοντας πως τις αποζημιώσεις θα τις καταβάλλει ασφαλιστική εταιρεία.