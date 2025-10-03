Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι - «Ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

«Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο» δήλωσε ο ηθοποιός

Στο Σύνταγμα, στο πλεύρο του Πάνου Ρούτσι, βρέθηκε σήμερα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η ημέρα.

Λίγο μετά τις 8.00 το πρωί, ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδεία της συζύγου του.

Ο δήμαρχος Νίκαιας βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Όλες αυτές τις μέρες πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Οι γιατροί διαπίστωσαν απώλεια περίπου 10 κιλών σωματικού βάρους και δείκτες υποθρεψίας.

Παρά τη σύσταση των ειδικών να παραμείνει για νοσηλεία, ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε, δηλώνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει στο Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου, για τον Πάνο Ρούτσι, αναφέρει:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».

Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε σήμερα δίπλα στον Πάνο Ρούτσι και σύμφωνα πλάνα τηλεοπτικών καναλιών, οι δυο άνδρες συζήτησαν για αρκετή ώρα.

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο» είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στις τηλεοπτικές κάμερες.