Πάνος Ρούτσι: «Να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκριση μου»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 15η μέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Σκοπός του Πάνου Ρούτσι, είναι να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σε σημερινές του δηλώσεις από το Σύνταγμα, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε τους φόβους του, ότι «θα πειράξουν τον τάφο του παιδιού».

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε, ότι: «Όσον αφορά την υπόθεση, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Οι εισαγγελείς απουσιάζουν από τα πόστα τους, δεν μας δίνουν πρόσβαση στη δικογραφία και δεν μας ενημερώνουν. Οι δικηγόροι μας είναι στη Λάρισα αυτή τη στιγμή και όλοι λείπουνε. Φοβόμαστε ότι θα πειράξουν τον τάφο του παιδιού χωρίς να γνωρίζουμε και αυτό που θέλω να πω είναι να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκριση μου. Ευχαριστώ!».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, είτε πηγαίνοντας στο μέρος που βρίσκεται στη Βουλή, είτε με συγκεντρώσεις αλληλεγγύης προς το πρόσωπό του, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

«Η αγάπη του κόσμου από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια. Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους», είπε ο Πάνος Ρούτσι την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του δεκάδες κόσμου.

Στο Σύνταγμα, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης με κεντρικό σύνθημα: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει». Ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται καθημερινά, με συλλογικότητες και πολίτες να στηρίζουν τον πατέρα που έχει μετατρέψει την προσωπική του μάχη σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

Η εισαγγελέας Λάρισας έχει ήδη διατάξει την εκταφή του 22χρονου Ντένις αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης, ωστόσο η απόφαση αυτή δεν καλύπτει τον πατέρα ούτε άλλες οικογένειες θυμάτων που έχουν υποβάλει ανάλογα αιτήματα. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τόνισε ότι η κυβέρνηση «στέκεται με σεβασμό» απέναντι στον αγώνα των συγγενών.

