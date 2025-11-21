Παναγιώτης Ψωμιάδης: Καταδίκη για τα «εικονικά έργα» στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Σε συνολική ποινή κάθειρξης οκτώ ετών καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, με το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης να τον κρίνει ένοχο για απιστία και ψευδή βεβαίωση σε υπόθεση εικονικών έργων που φέρονται να είχαν στηθεί την περίοδο 2007 - 2010 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 81 άτομα προσλήφθηκαν με συμβάσεις έργου για οκτώ έργα, κυρίως πληροφορικής, τα οποία όμως είτε δεν εκτελέστηκαν είτε οι συμβασιούχοι δεν εργάστηκαν ποτέ επ’ αυτών, αλλά τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες της Νομαρχίας. Η ζημιά για το Δημόσιο προσδιορίστηκε σε 1,3 εκατ. ευρώ.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον 78χρονο πρώην νομάρχη το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και όρισε ότι, λόγω ηλικίας, η ποινή εκτίεται κατ’ οίκον. Παράλληλα, δόθηκε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό· έτσι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης παραμένει ελεύθερος μέχρι το Εφετείο.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο αδελφός του, Διονύσης Ψωμιάδης, ως αναπληρωτής νομάρχης. Το δικαστήριο όμως διαχώρισε τη δικογραφία, καθώς ο συνήγορός του επικαλέστηκε προβλήματα πνευματικής διαύγειας που, όπως υποστήριξε, δεν του επιτρέπουν να παρακολουθήσει την ποινική διαδικασία. Διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Τα δύο αδέλφια είχαν απαλλαγεί αρχικά βάσει διάταξης του νόμου 4735/2020, η οποία κατέστησε μη αξιόποινες ορισμένες πράξεις αιρετών σχετικά με πληρωμές ενταλμάτων έως τον Ιούλιο του 2019. Ο Άρειος Πάγος όμως άσκησε αναίρεση, θέτοντας ζήτημα αν η διάταξη συνιστά «κρυπτοαμνηστία».

Τελικά, η Ολομέλειά του έκρινε τη διάταξη αντισυνταγματική, επιστρέφοντας την υπόθεση στο Εφετείο από μηδενική βάση.

Κατά το κατηγορητήριο, οι αδελφοί Ψωμιάδη «μηχανεύτηκαν» την πρόσληψη δεκάδων συμβασιούχων υπό τον μανδύα έργων που δεν υλοποιήθηκαν. Ο τότε νομάρχης φέρεται να βεβαίωνε ψευδώς την εκτέλεσή τους, ώστε οι πληρωμές να προχωρήσουν.

Η απολογία Ψωμιάδη: «Ούτε ένα σεντ δεν χάθηκε»

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης αρνήθηκε τα πάντα, επιμένοντας πως δεν υπήρξε ζημιά ούτε δόλος, και ότι οι συμβασιούχοι δούλεψαν κανονικά σε άλλες υπηρεσίες λόγω «κραυγαλέας υποστελέχωσης». «Διώκομαι εδώ και 15 χρόνια γιατί δεν χάθηκε ούτε ένα σεντ. Δώσαμε δουλειά σε 80-100 παιδιά για να ζήσουν. Τι έπρεπε να κάνω; Να αφήσω τη Νομαρχία ακέφαλη;» είπε.

«Γίνεται ντόρος λες και ο Ψωμιάδης είναι ο Αλ Καπόνε».

Η υπόθεση θα κριθεί οριστικά στο Εφετείο, όπου θα συνεχιστεί ο δικαστικός μαραθώνιος για έναν από τους πιο πολυσυζητημένους αυτοδιοικητικούς της Βόρειας Ελλάδας.