ΟΣΕ: Ζημιές 180 εκατ. ευρώ το 2024

Νέα έργα 1,5 δισ. ευρώ έως το 2027 για την αναβάθμιση του δικτύου

ΟΣΕ: Ζημιές 180 εκατ. ευρώ το 2024
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Ζημιές ύψους 180,5 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο ΟΣΕ για το 2024, σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού. Παρά τη βελτίωση σε σχέση με το 2023, ο ισολογισμός παραμένει αρνητικός, καθώς η τραγωδία των Τεμπών και οι ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» εξακολουθούν να επηρεάζουν τα οικονομικά και τη λειτουργία του δικτύου.

Για την περίοδο 2021-2027 προβλέπονται έργα ανάταξης και αναβάθμισης ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ, που αφορούν κρίσιμες υποδομές όπως η υπογειοποίηση των Σεπολίων, αλλά και παρεμβάσεις σε δίκτυα που υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Ο κύκλος εργασιών του οργανισμού παρουσίασε μείωση στα 48,4 εκατ. ευρώ (από 62,5 εκατ. το 2023), με τα περισσότερα έσοδα να προέρχονται από τα τέλη χρήσης της υποδομής. Η κρατική χρηματοδότηση αυξάνεται σημαντικά, από 75 εκατ. ευρώ το 2024 σε 120 εκατ. ευρώ το 2025, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες και έργα ασφάλειας.

Παράλληλα, τα χρόνια προβλήματα στελέχωσης παραμένουν. Ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε στους 568 (από 645 το 2023), ενώ οι περισσότεροι υπάλληλοι είναι άνω των 50 ετών και δεν έχουν γίνει νέες προσλήψεις. Οι αποχωρήσεις προσωπικού έφτασαν τις 77, χωρίς να υπάρξει αντικατάσταση.

Ο ΟΣΕ εξακολουθεί να διεκδικεί 139,9 εκατ. ευρώ από τη Hellenic Train για μη καταβληθέντα τέλη υποδομής από το 2020, ενώ έχουν επιδοθεί 12 αγωγές αποζημίωσης που σχετίζονται με το δυστύχημα των Τεμπών.

Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση του οργανισμού τονίζει ότι η προτεραιότητα παραμένει «η πλήρης αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου με στόχο την ασφάλεια, τη διασύνδεση και την αξιοπιστία».

