ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 11 Δεκεμβρίου καταθέτει στην εξεταστική ο Γιώργος Ξυλούρης

Κρίσιμη θεωρείται η επόμενη φάση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Γιώργο Ξυλούρη —γνωστό ως «Φραπές»— να καλείται να παρουσιαστεί στις 11 Δεκεμβρίου. Η κλήση του έρχεται σε μια περίοδο έντονων αποκαλύψεων και πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών, αλλά και τα συστήματα αξιολόγησης και διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο Ξυλούρης φέρεται να εμπλέκεται σε κρίσιμες διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο των καταγγελλόμενων παρατυπιών, με το όνομά του να έχει αναφερθεί σε καταθέσεις και υπηρεσιακά έγγραφα που έχουν ήδη τεθεί υπό εξέταση. Η παρουσία του θεωρείται απαραίτητη, καθώς η επιτροπή επιδιώκει να διασταυρώσει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση πληρωμών, τις εντολές που δίνονταν σε υπηρεσιακούς παράγοντες και τις σχέσεις μεταξύ εξωτερικών συνεργατών και στελεχών του Οργανισμού.

Η άρνηση ή η απουσία του από την εξέταση θα οδηγήσει την υπόθεση στον εισαγγελέα, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή του, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.