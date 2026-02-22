Έβρος: Πλημμύρισαν περισσότερα από 100.000 στρέμματα - Ακατάλληλο το νερό

Πίεση τόσο από τις τελευταίες βροχοπτώσεις όσο και από τους ποταμούς Έβρο και Ερυθροπόταμο, δέχονται οι παρέβριες περιοχές του Διδυμότειχου και του Σουφλίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές της Περιφερειακής Ενότητας, η Περιφέρεια, οι Δήμοι και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, βρίσκονται επι ποδός ώστε να αντιμετωπίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον σκοπό αυτό έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μηχανήματα οι ΠΥ του Διδυμοτείχου και του Σουφλίου (ομάδες ΕΜΟΔΕ και ΕΜΑΚ 3 βάρκες και ένα ερπυστριοφόρο σε Διδυμότειχο και Σουφλί.

Μάλιστα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απενεργοποίησης της λειτουργίας του αντλιοστασίου στην περιοχή Ψαθάδων, με τη συνδρομή κλιμάκιου της ΕΜΑΚ το οποίο τις τελευταίες μέρες έχει μετακομίσει στην περιοχή και ανδρών της Π.Υ. Διδυμοτείχου υπό τον αν. διοικητή Α. Χατζηχαραλάμπους .

Έβρος: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πλημμυρικά φαινόμενα

Άνδρες της ΕΜΑΚ με βάρκα αναχώρησαν εν πλω για το σημείο μαζί με υπάλληλο του αντλιοστασίου, ο οποίος έκλεισε τις βάνες λειτουργίας, προφυλάσσοντας τον οικισμό Ψαθάδων από το νερό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, η στάθμη του Έβρου στο Πύθιο βρίσκεται στο 6,40, ενώ η στάθμη του Ερυθροποταμου σήμερα το πρωί ήταν στο 6,86. Άξιο αναφοράς είναι ότι το πρωί της Κυριακής έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή Κορνοφωλιας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει σταδιακά ο κάμπος του οικισμού.

Στην περιοχή των Ψαθάδων, στην αρχή του φράχτη, τα νερά του Έβρου και του Ερυθροποτάμου, υπερπήδησαν του αναχώματοςμ πέρασαν μέσα από τον κάμπο Ψαθάδων και οδεύουν προν κάμπο Αμορίου.

Αυτήν την ώρα γίνονται -προληπτικά- παρεμβάσεις σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Βενετίδη σε τμήμα αναχώματος της περιοχής Ορμενιου, ώστε να αντιμετωπισθούν ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία.

Έβρος: Πάνω από 100.000 τα πλημμυρισμένα στρέμματα

Ήδη από χθες συνεργεία του δήμου και του στρατού στο Σουφλί, τοποθετούσαν σάκους με άμμο σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Σουφλίου, ώστε να μην υπερπηδήσει το νερό προστατεύοντας την πόλη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του τοπικού Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Ευάγγελου Πουλιλιού, τα προβλήματα οδικής κυκλοφορίας στο νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου αλλά και στον κόμβο της Δαδιάς, έχουν αποκατασταθεί. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 100.000 είναι τα στρέμματα που έχουν πλημμυρίσει στον νομό.

Τέλος, για πέμπτη ημέρα, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης «RED CODE» σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η χρήση νερού από το δίκτυο έχει απαγορευτεί προληπτικά στους οικισμούς των Ψαθάδων, στην περιοχή της Τσίγγλας και ΣΟΑ Αεροπορίας.