Αίγιο: Ο 47χρονος δήλωσε ότι πυροβόλησε τους ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

Ο 47χρονος δράστης της επίθεσης στο Αίγιο κατά ανηλίκων αναφέρθηκε στην αιτία που προκάλεσε την πράξη του.

Ειδικότερα, ο άνδρας φέρεται να είπε, σύμφωνα με το MEGA, ότι δεν ήθελε να τραυματίσει κάποιο από τα τέσσερα παιδιά, αλλά απλώς να τα φοβίσει, επειδή έκαναν φασαρία.

Τι φέρεται να είπε ο 47χρονος στο Αίγιο

«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Live News.

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να πυροβόλησε ο 47χρονος σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων στο Αίγιο φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα.

Τα ευρήματα της αυτοψίας «δείχνουν» ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου, με την κατεύθυνση των πυρών να οδηγεί τις Αρχές στην οικία του κατηγορούμενου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

Ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου».

