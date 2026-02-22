Πατρινό Καρναβάλι: Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στη μεγάλη παρέλαση

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές συμμετέχουν στη μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου.

Με σύμμαχο τον καιρό και χωρίς βροχές, 190 πληρώματα βγήκαν στους δρόμους της Πάτρας, γεμίζοντας την πόλη με χρώμα, μουσική και χορό. Άρματα, θεματικές στολές και χιλιάδες επισκέπτες συνθέτουν το σκηνικό της κορύφωσης των φετινών εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση της παρέλασης και την καθιερωμένη καύση του βασιλιά Καρνάβαλου, ενώ το γλέντι αναμένεται να συνεχιστεί στην πόλη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.