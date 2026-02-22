ΕΛΛΑΔΑ
Έδεσσα: Επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι - 23χρονος χτύπησε 21χρονο στο πόδι

Ο δράστης τραυματίστηκε στο κεφάλι, αφού έπεσε κατά την αποχώρησή του - Στο νοσοκομείο οι δύο νεαροί

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι της Έδεσσας το βράδυ του Σαββάτου (21/2), με έναν 23χρονο να τραυματίζει, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έναν 21χρονο στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε σε καρναβαλική εκδήλωση στην Έδεσσα. Δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου.

Ο δράστης αφού μαχαίρωσε τρεις φορές το θύμα του στο πόδι, τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, κατά την αποχώρησή του, έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.

Με πληροφορίες από Thestival

