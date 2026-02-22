Φωτιά σε επιχείρηση στα Σπάτα: Επεκτάθηκε σε διπλανό κτίριο - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Μαίνεται από το απόγευμα της Κυριακής (22/2) η μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση αθλητικών ειδών στα Σπάτα Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. Αργότερα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πλέον, στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.