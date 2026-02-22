Φωτιά τώρα σε προαύλειο χώρο του ΑΠΘ

Φωτιά τώρα στην οδό Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και πιο συγκεκριμένα στον προαύλειο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε στις 15:31 την Κυριακή (22/2) για φωτιά στον αύλειο χώρο και έσπευσε άμεσα με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, καίγονται πλαστικά και απορρίμματα.

Το έργο της κατάσβεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ήδη οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν θέσει υπό μερικό έλεγχο την πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

