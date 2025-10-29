Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος

Έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο (25/10) ο σύζυγος της ηθοποιού Νόρας Κατσέλη, Νάσος Καλογερόπουλος, όπως γνωστοποίησε σχετικά η αδελφή της Λούκα Κατσέλη.

Η κηδεία του Νάσου Καλογερόπουλου, συζύγου της Νόρας Κατσέλη, τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης. «Από το 1981 που παντρεύτηκαν με τη Νόρα και για τα επόμενα 44 χρόνια, ο Νάσος, με τον δικό του ήρεμο τρόπο, υπήρξε για όλους μας στήριγμα», έγραψε στην ίδια ανάρτηση η πρώην υπουργός Οικονομικών και Εργασίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Λούκα Κατσέλη στην ίδια ανάρτηση.

«Ανιδιοτελής, έντιμος, δοτικός και έτοιμος να δώσει αντί να πάρει, σημάδεψε τη ζωή όλης της οικογένειάς μας» περιέγραψε, επίσης, η Λούκα Κατσέλη στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της για τον Νάσο Καλογερόπουλο.

Νόρα Κατσέλη: Η ανάρτηση της Λούκας Κατσέλη

«Πριν λίγες ώρες έφυγε απο κοντά μας ο αγαπημένος μας Νάσος.

Απο το 1981 που παντρεύτηκαν με την Νόρα και για τα επόμενα 44 χρόνια , ο Νάσος , με τον δικό του ήρεμο τρόπο ,υπήρξε για όλους μας στήριγμα . Δίπλα πρώτα απ´ ολους και όλα στη Νόρα, αλλά και στον Μάκη και σε μένα , η συμβολή του στους αγώνες μας υπήρξε καθοριστική και πολύτιμη. .. δίπλα μας στις νίκες και στις ήττες, στις χαρές και στις λύπες, στα πάνω και στα κάτω της ζωής μας ...

Ανιδιοτελής, έντιμος, δοτικός και έτοιμος να δώσει αντι να πάρει , σημάδεψε τη ζωή όλης της διευρυμένης οικογένειάς μας αλλά και των φίλων που είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη σκέψη του και να μάθουν απο τις εμπειρίες του...

Νασούλη μου θα σε αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης... να ξέρεις όμως οτι δεν θα φύγεις ποτέ απο τη σκέψη και την καρδιά μας...

Ενα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας προσέφερες...»

Νόρα Κατσέλη: Η ζωή και καριέρα της

Η Νόρα (Ελεωνόρα) Κατσέλη γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1946, είναι Ελληνίδα ηθοποιός και πρώην εκλεγμένη βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Πρωταγωνίστρια του θεάτρου και του κινηματογράφου, ακολούθησε στον καλλιτεχνικό χώρο τα βήματα του πατέρα της, του Σμυρνιού σκηνοθέτη Πέλλου Κατσέλη και της μητέρας της Αλέκας Κατσέλη.

Ασχολήθηκε με το συνδικαλισμό και διετέλεσε αντιπρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (1976-1984). Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και το 1986 ακολούθησε το γαμπρό της Γεράσιμο Αρσένη στην ίδρυση του ΕΣΚ, με το οποίο έθεσε υποψηφιότητα το 1989.

Το 1990 επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ και εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ το 1996 εξελέγη μέλος του προεδρείου της ΚΟ. Το 2005 εξελέγη μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ το Μάρτιο του 2006 ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διεκδικήσει το αξίωμα της δημάρχου Νέας Σμύρνης.

Η πορεία της Νόρας Κατσέλη στη φιλμογραφία ξεκίνησε το 1967, όπου έπαιξε την «Αλέκα» στο «Νυμφίος ανύμφευτος», για να ακολουθήσει ο ρόλος της Λευκής στο «Δόκτωρ Ζι-Βέγγος». Στη συνέχεια, ερμήνευσε την Κατερίνα στη «γενιά των ηρώων» το 1969, την Αμαλία στο «ερωτιάρης του γλυκού νερού», τη Νάσα Καρασίνη στο «Ο φαντασμένος» και την Ιουλία στο «Ένας νομοταγής πολίτης».