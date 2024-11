Νίκος Ρωμανός: Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά την απόφαση να προφυλακιστεί

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από την Ευελπίδων προς συμπαράσταση στον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος αποφασίστηκε να προφυλακιστεί, για την υπόθεση της έκρηξης των Αμπελοκήπων.

Η απόφαση για την προφυλάκιση του 31χρονου Νίκου Ρωμανού διαδέχτηκε αντιδράσεις με επεισόδια ανάμεσα στα ΜΑΤ και τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο. Άνθρωποι που βρίσκονται στην Ευελπίδων, κατέγραψαν με τα κινητά τους τα επεισόδια, ενώ γίνονται αναφορές για χρήση χημικών και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ.

Police attack on people gathered in Evelpidon prison for NIKO ROMANO. People who tried to leave the court building were pushed by the police and the police attacked them with chemical gas and sound bombs. #Antireport#Ρωμανος #Greece #Athens pic.twitter.com/dwy85IDCwl