Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Τραυματίστηκε 45χρονος

Στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε ένας 45χρονος ο οποίος τραυματίστηκε όσο εκτελούσε εργασίες σε ναυπηγείο στο Πέραμα.

Ο 45χρονος στο Πέραμα εργαζόταν σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό συνέβη εντός ιδιωτικού συνεργείου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών στο πλοίο.

Ο 45χρονος, ο οποίος εργάζεται ως χειριστής γερανού, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

