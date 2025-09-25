Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: Μόλις 10 ημέρες δούλευε στο πλοίο ο 20χρονος - Το χρονικό

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος ναυτικός στο Blue Star Chios, εξετάζουν οι Αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες χθες, εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: Δύο συλλήψεις

Χθες το απόγευμα, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου. Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ).

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με το Mega, και οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: Μόλις 10 ημέρες δούλευε στο πλοίο ο 20χρονος

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ο 20χρονος ναυτικός είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο.

Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: Νέο κάλεσμα στην 24ωρη απεργία

Επίσης, κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στα πλοίο Blue Star Χίος, απηύθυναν ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01' και λήγει στις 24:00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, που πραγματοποιεί 24ωρη απεργία στο πλοίο, κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εξέφρασαν «τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη». Και πρόσθεσαν: «Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη. Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».

Σημειώνεται ότι το πλοίο βρίσκεται δεμένο, με απόφαση που πήραν τα σωματεία των αξιωματικών και των μελών του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του εδώ και να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: Το χρονικό του δυστυχήματος και η ανακοίνωση του Λιμενικού

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες χθες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς, με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός κατέβηκε στο γκαράζ του πλοίου προκειμένου να περάσει στο μηχανοστάσιο και να ξεκινήσει την βάρδιά του. Ο 20χρονος παγιδεύτηκε και βρήκε τραγικό θάνατο από την βαριά σιδερένια πόρτα, συρόμενη, υδατοστεγή πόρτα που διαθέτει το πλοίο προκειμένου να διασφαλίσει τον πλου του, σε περίπτωση που το καράβι για κάποιο λόγο ξεκινήσει να βάζει νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του γκαράζ λειτουργούσε χειροκίνητα. Η πόρτα αυτή λειτουργεί με τοπικό μοχλό. Ο 20χρονος φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι κατέβασε με το χέρι του αυτόν τον μοχλό. Η πόρτα ξεκίνησε να ανοίγει, δεν μπόρεσε όμως να την διασχίσει για λόγους που διερευνώνται αυτή την στιγμή. Παγιδεύτηκε και ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία της πόρτας από τη γέφυρα όταν το πλοίο βρίσκεται εν κινήσει. Ξεκίνησε λοιπόν, η πόρτα να κλείνει με αποτέλεσμα να παγιδευτεί και να σκοτωθεί.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο 20χρονος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για τον τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος (ειδικότητας καθαριστή) του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» Ν.Π. 10883, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Και συνέχισε: «Συγκεκριμένα, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ρόδου προς τα λιμάνια Χάλκης-Διαφανίου-Καρπάθου-Κάσου-Ανάφης-Θήρας-Πειραιά, κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά και ο 20χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου, για παράβαση του άρθρου 302 Π.Κ. “Ανθρωποκτονία από αμέλεια”».