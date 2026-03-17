Καλαμαριά: Νέα προθεσμία έλαβε για να απολογηθεί ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη (17/03/2026), ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί.

Κατά τη διαδικασία, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία, με αποτέλεσμα η απολογία του να μετατεθεί για αύριο, Τετάρτη (18/03), οπότε και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις το μεσημέρι.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Το αίτημα των συνηγόρων του για αναβολή έγινε δεκτό από την ανακρίτρια, ενώ είχε προηγηθεί και άλλη προθεσμία που του είχε δοθεί το περασμένο Σάββατο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα αναμένεται να απολογηθεί και ένας 19χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο του αιματηρού περιστατικού μαζί με το θύμα και ένα ακόμη άτομο.

Ο ίδιος, που κρατείται, καθώς και το τρίτο πρόσωπο που αναζητείται από τις Αρχές, κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία, διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν βλάβη, με τις δύο τελευταίες κατηγορίες να αποδίδονται από κοινού και με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

«Η σιωπή του δράστη είναι ιδιαίτερα ύποπτη»

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση, μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού θύματος, κάνοντας λόγο για μια «ύποπτη σιωπή» από την πλευρά του δράστη.

Όπως δήλωσε εχθές ο Πάρις Σπυράτος, μιλώντας στο ΕΡΤNews, τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του 20χρονου αναμένουν με αγωνία την αυριανή απολογία του 23χρονου δράστη, οποίος δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τον λόγο που μαχαίρωσε το θύμα.

Παράλληλα, ώθηση στην υπόθεση αναμένεται να δώσει και η κατάθεση ενός 19χρονου που βρισκόταν μαζί με τον 20χρονο τη στιγμή της επίθεσης.«Αυτές οι δυο απολογίες νομίζω ότι θα φωτίσουν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της υποθέσεως και σε συνδυασμό με την υπόλοιπη έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, θα έχουμε πλέον μια πλήρη εικόνα του περιστατικού», ανέφερε ο κ. Σπυράτος.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου:

«Το τοπίο είναι ομιχλώδες, υπάρχει μια ομερτά. Το έχουμε πει από την αρχή. Υπάρχει μια σιωπή η οποία είναι ύποπτη. Περίμενα από τον κατηγορούμενο τουλάχιστον, ο οποίος ήταν στο συμβάν, και κατέθεσε κάποια πράγματα για το πώς εξελίχθηκε η πράξη... δεν είπε όμως γιατί έγιναν όλα αυτά και αυτή η σιωπή του δράστη είναι ιδιαίτερα ύποπτη σε μια υπόθεση η οποία πρέπει να εξιχνιαστεί. Ένας κατηγορούμενος που έπραξε ό, τι έπραξε ο συγκεκριμένος, μετά από αυτά που έγιναν, έπρεπε τουλάχιστον ειλικρινώς να μας φωτίσει αυτό το σημείο. Υπάρχει ένας αντίλογος... Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής, το οποίο διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Περιμένουμε και εμείς με αμείωτο ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις.

Η οικογένεια έθαψε χθες το μοναχογιό της... Και η μητέρα και ο πατέρας ρωτούν γιατί, περιμένουν και αυτοί να λάβουν απαντήσεις. Περιμένουμε και εμείς με αμείωτο ενδιαφέρον, όπως και όλο το πανελλήνιο, να ακούσουμε αύριο τι θα πει τελικώς ο κατηγορούμενος... Το ίδιο ενδιαφέρον έχει θα έλεγα και η απολογία που θα έχουμε μεθαύριο. Διότι είναι ένα εκ των δύο παιδιών τα οποία ακολουθούσε. Ήταν μαζί με το θύμα. Αυτές οι δυο απολογίες νομίζω ότι θα φωτίσουν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της υποθέσεως και σε συνδυασμό με την υπόλοιπη έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, θα έχουμε πλέον μια πλήρη εικόνα του περιστατικού».