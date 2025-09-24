Νεκρός ναυτικός στο Blue Star: Εξετάζεται βίντεο από το δυστύχημα - «Δεμένα» τα πλοία στον Πειραιά από τα μεσάνυκτα

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται βίντεο από το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Chios, με νεκρό 20χρονο ναυτικό.

Για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Chios, οι οποίοι μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, την ώρα που το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα. Με τον κατάπλου στον Πειραιά, ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο νεαρός φέρεται να κατεβάζει τον μοχλό και να ανοίγει ελάχιστα η πόρτα. Ο 20χρονος πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και εγκλωβίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα, αφού η πόρτα δεν «σταματά» ακόμη και όταν υπάρχει εμπόδιο.

Η έρευνα από το Λιμενικό βρίσκεται σε πλήρη εξέταση.

Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Chios: Ερωτήματα για την εκπαίδευση του 20χρονου

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ο ναυτικός που έχασε τη ζωή του στο Blue Star Chios, είχε ναυτολογηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου, κάτι που φαίνεται να δημιουργεί ερωτήματα, για το εάν ο νεαρός έπρεπε να έχει μαζί του ακόμη ένα άτομο στη βάρδιά του ή αν αρκούσε η εκπαίδευση που είχε ήδη λάβει και μπορούσε να ανταπεξέλθει.

Ρεπορτάζ του Mega μεταφέρει, ότι ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει, ότι «μπορεί ο 20χρονος να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να "περάσει" εκπαίδευση και από εδώ». Η εκπαίδευση αυτήν φέρεται να κράτησε μόλις μία ημέρα επάνω στο συγκεκριμένο πλοίο. Ο νεαρός ναυτικός δεν είχε άλλο άτομο μαζί του στο ταξίδι, που θα μπορούσε να τον καθοδηγήσει.

Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Chios: 24ωρη απεργία στα πλοία του Πειραιά

Ο θάνατός του φέρνει ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα της ελλιπούς ασφάλειας στα πλοία, όπως καταγγέλλουν συνδικαλιστές ναυτικοί. Από τα μεσάνυκτα, τα πλοία «δένουν» στον Πειραιά, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας από σωματεία, για όλα τα πλοία που θα αναχωρούσαν από Πειραιά.

Η ανακοίνωση των σωματείων για την απεργία, αναφέρει: «Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκηρύσσουμε 24ωρη Απεργία, από σήμερα 24-09-2025, 11 π.μ. έως αύριο 25-09-2025, 11 π.μ. στο Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR CHIOS της ναυτιλιακής εταιρείας BLUE STAR FERRIES με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου Καθαριστή μηχανής Α.Α., επί του πλοίου. Έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Ο Απόστολος Κυπραίος, πρόεδρος ΠΕΜΕΝ, είπε σε δηλώσεις του: «Εμείς έχουμε προκηρύξει 24ωρη απεργία στο πλοίο και αύριο θα προχωρήσουμε σε 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας εδώ στον Πειραιά».

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Η Blue Star Ferries εξέδωσε ανακοίνωση μετά το εργατικό δυστύχημα σε ένα από τα πλοία της, με τον 20χρονο ναυτικό να χάνει τη ζωή του. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη. Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: 24ωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία