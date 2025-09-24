Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: 24ωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία

Σε 24ωρη απεργία έχουν ανακοινώσει ότι προχωρούν ναυτεργατικά σωματεία, μετά τον θάνατο του ναυτικού στο Blue Star Χίος.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, τονίζοντας ότι δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος. Κάλεσαν επίσης σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, από τις 00:01 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 24:00, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ένωση προκήρυξε 24ωρη απεργία στο πλοίο, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα πληρώματα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του ναυτικού, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Χίος: Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.