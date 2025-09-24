ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις του ναυτικός - Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο

LifO Newsroom
Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις του ναυτικός - Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισόγειου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

 
 
 
