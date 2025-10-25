ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός αστυνομικός των ΜΑΤ: Τα πρώτα στοιχεία «δείχνουν» αυτοκτονία

Ο 50χρονος άνδρας, που ήταν παντρεμένος και είχε και παιδιά, εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ και διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Eurokinissi
Νεκρός βρέθηκε ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στα ΜΑΤ, το βράδυ της Παρασκευής 24.10.2025 στου Γουδή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για αυτοκτονία, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι ο αστυνομικός των ΜΑΤ έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, σε σχετικά μικρή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ.

Ο αστυνομικός είχε νυχτερινή υπηρεσία και σχόλασε νωρίς το πρωί, όμως δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. 

Ο 50χρονος άνδρας, που ήταν παντρεμένος και είχε και παιδιά, εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ και διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια από όπου και εκτελούσε συχνά δρομολόγια στην Αθήνα.

Τα αίτια που τον οδήγησαν στο να βάλει τέλος στη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

 
