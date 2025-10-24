ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός αστυνομικός των ΜΑΤ στου Γουδή

Ο αστυνομικός των ΜΑΤ εντοπίστηκε νεκρός κοντά στην έδρα της υπηρεσίας του στου Γουδή

Αστυνομικός των ΜΑΤ
Νεκρός στον χώρο του Μπάτμιντον, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικός της υπηρεσίας, γεγονός που κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.

Από τις μέχρις στιγμές πληροφορίες, έγινε γνωστό πως ο αστυνομικός των ΜΑΤ, που βρέθηκε νεκρός στου Γουδή, είχε τραύμα στο κεφάλι από όπλο, και έτσι εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο αστυνομικός είχε νυχτερινή υπηρεσία και σχόλασε νωρίς το πρωί. Ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Τελικά εντοπίστηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ.

