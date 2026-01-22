Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Διαψεύδεται ο ξυλοδαρμός του 16χρονου στις φυλακές

Ο πρόεδρος των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων στις φυλακές Κασσαβέτειας διαψεύδει τις αναφορές σχετικές με τον ξυλοδαρμό του 16χρονου, που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Ο πρόεδρος των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων μίλησε στον ΑΝΤ1 απαντώντας στη φημολογία περί ξυλοδαρμού -με χρήση καλωδίου- του 16χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, αναφέροντας πως είναι «ψευδής».

Όπως επισήμανε, ο ξυλοδαρμός του ανηλίκου προέκυψε από ασήμαντη αφορμή, εντός του θαλάμου, και πιο συγκεκριμένα για χρήση της τουαλέτας. Ο 16χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο μετά από έξι ώρες πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στις φυλακές.