Νέες προσαγωγές στα Βορίζια – Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο γαμπρός του Καργάκη

Εντείνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο χωριό Βορίζια του Ηρακλείου, λίγες ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε την Κρήτη. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (6/11) βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιχείρηση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της οποίας έχουν γίνει δύο προσαγωγές ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ιδιόκτητους χώρους των δύο προσαχθέντων βρέθηκαν κάλυκες. Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για υπολείμματα από το πρόσφατο αιματηρό περιστατικό στο χωριό ή αν συνδέονται με παλαιότερα συμβάντα.

Παράλληλα, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ τη μέρα του μακελειού, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Ηρακλείου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σε σπηλιά μέσα σε χωράφι που ανήκει στον ίδιο, αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό — μεταξύ αυτών μια καραμπίνα, ένα πιστόλι εννιάρι, σκάγια και σφαίρες — γεγονός που ενίσχυσε τις έρευνες για τη συμμετοχή του στην αιματηρή υπόθεση.