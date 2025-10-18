Νέα Ιωνία: Άγνωστοι διέρρηξαν αυτοκίνητο μέσα σε 8 δευτερόλεπτα

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όταν άγνωστοι κατάφεραν να διαρρήξουν ΙΧ μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με το Mega, άγνωστοι διέρρηξαν ένα αυτοκίνητο μέσα σε 8 δευτερόλεπτα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Στη συνέχεια, μέσα σε 1,5 λεπτό κατάφεραν να ανάψουν τη μηχανή του ΙΧ και να φύγουν με αυτό από το σημείο όπου βρισκόταν παρκαρισμένο.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, όπου διακρίνονται οι δράστες να πλησιάζουν το σταθμευμένο αυτοκίνητο και μέσα σε λίγα λεπτά να το ανοίγουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό καταγγέλθηκε και ερευνάται από τις Αρχές.