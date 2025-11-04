«Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας»: Το μήνυμα του πατέρα του Άλκη Καμπανού μετά τη δολοφονία στη Χαλκίδα

Με αφορμή το νέο αιματηρό περιστατικό στη Χαλκίδα, όπου ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή που φέρεται να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές, ο πατέρας του Άλκη Καμπανού απευθύνει νέο κάλεσμα για ουσιαστική αντιμετώπιση της κουλτούρας της βίας.

«Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο από μια πλευρά αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι ως κοινωνία», δήλωσε.

«Η αποτροπή είναι αυτή που θα λειτουργήσει άμεσα, με αυστηρές ποινές, γρήγορα δικαστήρια και αποφάσεις που θα δίνουν το μήνυμα ότι όπου υπάρχει έγκλημα, υπάρχει και τιμωρία. Παράλληλα, πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη: να μεγαλώσουμε μια νέα γενιά παιδιών με σωστές αξίες, ώστε να αλλάξει η κουλτούρα της βίας. Έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρό μας σε υποκουλτούρα», προσθέσε.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 23χρονου στη Χαλκίδα, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Λιλαντίων, έπειτα από συμπλοκή ομάδας νεαρών. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους και έναν 19χρονο που φέρεται να εμπλέκεται σε παλαιότερη επίθεση εναντίον αστυνομικού στου Ρέντη.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το επεισόδιο είχε οπαδικά κίνητρα, ενώ δύο ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οργανωμένη εμπλοκή.

Η νέα υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οπαδική βία, δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, που είχε προκαλέσει πανελλήνια κατακραυγή και οδήγησε σε αυστηρότερη νομοθεσία για τις οργανωμένες ομάδες οπαδών.