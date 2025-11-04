Δολοφονία στη Χαλκίδα: Συνελήφθη 19χρονος που συμμετείχε στην επίθεση του Λυγγερίδη

Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν οι Αρχές, λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα συνέβησαν στην οδό Λιλαντίων στην περιοχή της Χαλκίδας, όταν μία ομάδα νεαρών κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ένας 23χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα από μαχαίρι.

Οι Αρχές εκτιμούν πως η επίθεση σχετίζεται με οπαδικές διαφορές, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου που εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023, εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, στου Ρέντη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλλήψεις συνολικά είναι πέντε, ενώ η σημειώνεται πως κατά την ίδια συμπλοκή υπήρξαν ακόμη δύο τραυματίες.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται, αλλά αναμένεται και εκείνοι να συλληφθούν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ.

Τέλος, ο 19χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας και μένει να αποσαφηνιστεί ο βαθμός συμμετοχής του στη δολοφονία του.