Μετρό Θεσσαλονίκης: Επαναλειτουργεί τη Δευτέρα η βασική γραμμή - Το ωράριο για την εορταστική περίοδο

Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα (8/12) η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από έναν μήνα αναστολής της λειτουργίας του.
Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε ο πρώτος μεγάλος κύκλος δοκιμών στο Μετρό Θεσσαλονίκης, μαζί με την επέκταση προς την περιοχή της Καλαμαριάς.
Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο Αμαξοστάσιο, παρουσία του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του διευθύνοντος συμβούλου της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» Νίκου Κουρέτα, εκπροσώπων της THEMA (λειτουργία & συντήρηση) και των αναδόχων κατασκευής.
Μετρό Θεσσαλονίκης: Το ωράριο για τις γιορτές
Αν και οι δοκιμές στην Καλαμαριά θα συνεχιστούν, το μετρό θα λειτουργεί με πλήρες ωράριο όλη την εορταστική περίοδο, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση στην πόλη.
Τα δρομολόγια όπως διαμορφώνονται
8/12 – 20/12/2025
- Δευτέρα–Παρασκευή: 06:30–23:00
- Σάββατο & Κυριακή: 08:00–23:00
21/12/2025 – 04/01/2026
- Δευτέρα–Πέμπτη: 05:30–00:30
- Παρασκευή & Σάββατο: 05:30–02:00
- Κυριακή: 05:30–00:30
Από 05/01/2026
- Δευτέρα–Παρασκευή: 06:30–23:00
- Σάββατο & Κυριακή: 08:00–23:00
Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», οι ανάδοχοι και η THEMA συνεχίζουν τις εργασίες για την πλήρη ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.
