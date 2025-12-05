Μετρό Θεσσαλονίκης: Επαναλειτουργεί τη Δευτέρα η βασική γραμμή - Το ωράριο για την εορταστική περίοδο

Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα (8/12) η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από έναν μήνα αναστολής της λειτουργίας του.

Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε ο πρώτος μεγάλος κύκλος δοκιμών στο Μετρό Θεσσαλονίκης, μαζί με την επέκταση προς την περιοχή της Καλαμαριάς.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο Αμαξοστάσιο, παρουσία του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του διευθύνοντος συμβούλου της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» Νίκου Κουρέτα, εκπροσώπων της THEMA (λειτουργία & συντήρηση) και των αναδόχων κατασκευής.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Το ωράριο για τις γιορτές

Αν και οι δοκιμές στην Καλαμαριά θα συνεχιστούν, το μετρό θα λειτουργεί με πλήρες ωράριο όλη την εορταστική περίοδο, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση στην πόλη.

Τα δρομολόγια όπως διαμορφώνονται

8/12 – 20/12/2025

Δευτέρα–Παρασκευή: 06:30–23:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00–23:00

21/12/2025 – 04/01/2026

Δευτέρα–Πέμπτη: 05:30–00:30

Παρασκευή & Σάββατο: 05:30–02:00

Κυριακή: 05:30–00:30

Από 05/01/2026

Δευτέρα–Παρασκευή: 06:30–23:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00–23:00

Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», οι ανάδοχοι και η THEMA συνεχίζουν τις εργασίες για την πλήρη ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ