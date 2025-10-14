Απεργία σήμερα: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις - Πλήθος κόσμου διαδήλωσε για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στη σημερινή απεργία και τις κινητοποιήσεις για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, την οποία είχαν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, σωματεία και ομοσπονδίες.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (14/10), ενώ συμμετέχουν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με αποτέλεσμα να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Απεργία σήμερα: Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 24ωρης γενικής πανελλαδικής απεργίας, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και για την 13ώρη εργασία.

Με κεντρικό σύνθημα «το 13ώρο δεν θα εφαρμοστεί», μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στις 10:30 από όπου ξεκίνησαν αργότερα πορεία διαμαρτυρίας με προορισμό το ΥΜΑΘ.

Εκεί, είχαν ήδη συγκεντρωθεί μέλη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης τα οποία εξέφραζαν επίσης αντιδράσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι εργαζόμενοι ζήτησαν ακόμη αυξήσεις μισθών και τόνισαν ότι «αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει το νομοσχέδιο-τερατούργημα», όπως το χαρακτηρίζουν, «τότε θα αναγκαστούμε να το ανατρέψουμε εμείς στην πράξη».

Οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης άνοιξαν μετά τις 02:00, οι οποίοι είχαν κλείσει από το πρωί λόγω της απεργιακής κινητοποίησης στο κέντρο της πόλης.

Οι σταθμοί που έκλεισαν περίπου στις 09:30 ήταν οι «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο» ενώ πλέον και οι τέσσερις είναι στην διάθεση των πολιτών για να εξυπηρετηθούν για τις μετακινήσεις τους.

Απεργία: Μεγάλη συμμετοχή και στην Πάτρα

Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας οργάνωσαν σήμερα το εργατικό κέντρο της πόλης, σωματεία και συνδικάτα, με αφορμή την 24ωρη απεργία που κήρυξαν το εργατικό κέντρο και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητικές οργανώσεις, μαθητές, φορείς κ.α. Ακόμη, στην κινητοποίηση συμμετείχε και η δημοτική αρχή της Πάτρας.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του εργατικού κέντρου της Πάτρας, «απεργούμε ενάντια στην εργασιακή εξόντωση της ευελιξίας χωρίς τέλος, ενάντια στη δουλειά νύχτα σε νύχτα με μισθούς πείνας».

Επίσης, σημειώνεται ότι «απαιτούμε 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις και προστασία της λαϊκής περιουσίας από τους πλειστηριασμούς».

Μετά την συγκέντρωση ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.