Μετρό Θεσσαλονίκης: Αλλάζει το ωράριο - Τι θα ισχύει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου

Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.

Ο πρώτος συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινά στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ισχύει σήμερα.

Η νέα προσαρμογή έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που εξυπηρετούνται από τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα – Λάρισα (05:55), δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Πρόκειται για μια πρακτική παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας, η οποία ανταποκρίνεται σε αιτήματα επιβατών και εργαζομένων που χρησιμοποιούν συνδυαστικά το μετρό και τον σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις τους.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων