Μαρουσάκης για «εμποδιστή Ρεξ»: Διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό

Ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί για το φαινόμενο και επισημαίνει πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις

Χάρη στον «εμποδιστή Ρεξ» εντός των επόμενων ημερών, πιθανότατα να έρθει η πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου στη χώρα.

Πλήθος μετεωρολόγων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, μιλούν στις προγνώσεις τους για τον καιρό των επόμενων ημερών για τον «εμποδιστή Ρεξ», εξηγώντας τα φαινόμενα που αναμένεται να φέρει μαζί του.

Συγκεκριμένα, αναλύουν το σύστημα του εμποδισμού που έχει πάρει αυτή την ονομασία, το οποίο όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν θα κάνει την εμφάνισή του στη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Στη νέα ανάρτησή του στα social media, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί για το σύστημα αυτό, παραθέτοντας παράλληλα και βίντεο με την πορεία των φαινομένων που το συνοδεύουν.

«Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη. Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις. Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό», συνεχίζει.

«Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις», καταλήγει.

