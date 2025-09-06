Μαρία Καρυστιανού: «Το έγκλημα στα Τέμπη αφορά όλη την κοινωνία»

Συγκινημένη για την προσέλευση του κόσμου στο Σύνταγμα, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού ευχαρίστησε όσους βρίσκονται στο πλευρό των οικογενειών των 57 νεκρών της τραγωδίας στα Τέμπη και ζητούν την απονομή της δικαιοσύνης.

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού είπε από την Πλατεία Συντάγματος:

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μαζευτήκατε εδώ και σε κάθε πλατεία για να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, μια φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει. Το έγκλημα στα Τέμπη δεν αφορά 56 οικογένειες, αφορά όλη την κοινωνία γιατί ο καθένας από εμάς που είμαστε στις πλατείες και στους δρόμους σήμερα, θα μπορούσε να είναι επιβάτης σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο. Το δικαίωμα για ασφαλή μετακίνηση με κάθε δημόσιο μέσο είναι υποχρέωση του κράτους».

«Το ίδιο ισχύει και για το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη που ζει σε δημοκρατική χώρα, να βιώνει αληθινή δικαιοσύνη», συνέχισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Να είναι σίγουρος ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς ξεπλύματα ευθυνών για πολιτικούς, που μέσα από την ασυλία θα ξεφεύγουν και θα συνεχίζουν τα εγκλήματα εναντίον όλων μας. Βγήκαμε στους δρόμους για να πούμε ότι η ασυλία και το ακαταδίωκτο είναι αντίθετα με την πραγματική δημοκρατία και μη συμβατά με τα θέλω της κοινωνίας».

