Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Κροτίδες, συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας

LifO Newsroom
Εντάσεις, συλλήψεις και επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη / Φωτ.: Eurokinissi
Με εντάσεις και επεισόδια ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, όπου χιλιάδες πολίτες έδωσαν το παρών, ζητώντας την απονομή της δικαιοσύνης.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, οι παρευρισκόμενοι ήλθαν αντιμέτωποι με εντάσεις, ρίψεις κροτίδων και προσαγωγές από την αστυνομία.

Νωρίτερα, η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρά άτομα στο κέντρο της Αθήνας, πριν την έναρξη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προελέγχων που πραγματοποιούσε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Ομάδα ΔΙΑΣ, συνελήφθη ένας 20χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, Full Face και γάντια, καθώς και ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Εκτός από τις παραπάνω συλλήψεις, η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 20 προσαγωγές.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
 
 
 

