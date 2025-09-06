Τέμπη: Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, για τη νέα πανελλήνια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που αφορά την υπόθεση των Τεμπών.

Για ακόμη μία φορά, οι συγκεντρωμένοι ενώνουν τη φωνή τους και ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνης αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με θύματα 57 νεκρούς.

Όσο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα παραμένει κλειστός από τις 16:00 το απόγευμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση. Αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίσσης Αμαλίας και από εκεί και πέρα ρυθμίσεις θα σημειωθούν ανάλογα με την ανάπτυξη των συγκεντρωμένων.

Τέμπη: Το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού

Πανελλαδικό κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου απηύθυνε μέσω διαδικτύου η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού.

«Βγαίνουμε στους δρόμους, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό» έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook, καλώντας τους πολίτες να δώσουν δυναμικό «παρών» σε κάθε πόλη της Ελλάδας.

Η Καρυστιανού υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται «όπου χτυπά ελληνική καρδιά», με στόχο –όπως σημείωσε– το δικαίωμα στην αληθινή και δίκαιη ζωή, που «επαναφέρει την τάξη και μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια». Στην ανάρτησή της έκανε λόγο και για το δικαίωμα «στο φως, στο οξυγόνο, στα όνειρα και στην ελπίδα».