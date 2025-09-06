ΕΛΛΑΔΑ

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα

Από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα μέχρι Χαλκίδα, Νάξο και Σαντορίνη, οι πολίτες έδωσαν το «παρών» ανταποκρινόμενοι θετικά στο κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023»,

LifO Newsroom
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού
Μεγάλη η προσέλευση στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης για τα Τέμπη / Φωτ.: Eurokinissi
Μεγάλη είναι η προσέλευση των πολιτών από δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την υπόθεση των Τεμπών.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της προέδρου της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού, πολίτες από όλη την Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά σημεία των περιοχών τους.

Στην Αθήνα, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση στην Πλατεία της ΧΑΝΘ. Μεγάλη είναι και η προσέλευση στην Πάτρα με τους πολίτες να συγκεντρώνονται στην Πλατεία Γεωργίου.

Πλάνα από τη μεγάλη προσέλευση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, μετέδωσε το Mega.

Συγκινημένη για την προσέλευση στην Αθήνα, η Μαρία Καρυστιανού, έφτασε στο Σύνταγμα. 

Βίντεο και φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις αναρτώνται στα social media, από τις Σέρρες, τη Χαλκίδα και τη Λάρισα, έως τη Νάξο και τη Σαντορίνη.

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα
Η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα / Φωτ.: Eurokinissi
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού
Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Πάτρα
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού
Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στα Χανιά / Φωτ.: Facebook / Τσιρινδάνη Αικατερίνη
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού
Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Καβάλα / Φωτ.: Facebook / Julie Theodoridou
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού
Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Λάρισα/ Φωτ.: Facebook / Valentina Motsia
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού
Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Σαντορίνη / Φωτ.: Facebook
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού
Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Κέρκυρα / Φωτ.: Facebook / Jo Di
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού
Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στα Ιωάννινα / Φωτ.: Facebook / Λουκιανός Τσάλης

 
 
 
 
 
 

