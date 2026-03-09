Πάτρα: Στη φυλακή ο γιατρός που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του το πρωί της Δευτέρας (9/3) ο 82χρονος συνταξιούχος γυναικολόγος στην Πάτρα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Ο 82χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τριπόλεως, όπως μεταδίδουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ κατά την έξοδο του από το Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας, δεν προέβη σε κάποια δήλωση.

Υπενθυμίζεται πως ο συνταξιούχος γυναικολόγος στην Πάτρα είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όμως το αίτημα απορρίφθηκε από τις ανακριτικές αρχές.

Πάτρα: Το χρονικό της υπόθεση με τον συνταξιούχο γυναικολόγο

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Πάτρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου και οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τον αμερικανικό οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), τα οποία έδειχναν χρήστη διαδικτύου να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Το πρωί της Παρασκευής (6/3), αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η επιτόπια ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων πειστηρίων απέδειξε την εμπλοκή του κατηγορουμένου. Στα μέσα αποθήκευσης εντοπίστηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία που φέρονται να απεικονίζουν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από pelop.gr

