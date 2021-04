Για «εύθραυστη σταθεροποίηση» συνολικά στη χώρα έκανε λόγο ο Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την εξέλιξη της πανδημίας.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων μίλησε για επιβάρυνση των ΜΕΘ κατά 6% ενώ οι νέες εισαγωγές παραμένουν αυξημένες με πάνω από 500 άτομα ανά ημέρα.

«Η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει υψηλή. Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας, επιβαρύνθηκε σε ποσοστό λίγο πάνω από το 6%.» είπε χαρακτηριστικά.

Παρατηρήθηκε επίσης, αύξηση των θανάτων με πάνω από 80 ανά ημέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη στην Αττική σημειώθηκε συρρίκνωση της τάξης του 5%.

Πρόσθεσε πως σε ό,τι αφορά στην Αττική, υπήρξαν «μικρά, πολύ μικρά, δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης Αττική» και αντίστοιχα σταθεροποίηση παρά τα αρχικά ενθαρρυντικά στοιχεία, στην Θεσσαλονίκη.

Παραθέτοντας τους αριθμούς για τα self test μίλησε για 102 φαρμακαποθήκες και 10.168 φαρμακεία που έχουν ριχτεί στη μάχη των self test ενώ έχουν δοθεί 2.261.387 τεμάχια self test.

Για την αξιοπιστία δε, των κιτ στα self test, παρέπεμψε σε βρετανική έρευνα, που δείχνει ότι μεταξύ 20 Νοεμβρίου 2020 και 27 Ιανουαρίου 2021, στο Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν 1,7 εκατ. τεστ και βρέθηκαν 37χιλ. θετικά δείγματα, με την αποτελεσματικότητά τους να κρίνεται στο 99,72%.

Σε άλλα νούμερα, οι κ. Μαγιορκίνης ξεκίνησε την σημερινή του αναφορά μιλώντας για 750 χιλ. κρούσματα ανά ημέρα σε παγκόσμια κλίμακα με μικρή άνοδο των θανάτων με 13.000 ανά ημέρα.

Στην Ευρώπη, υπάρχουν 200 χιλ, διαγνώσεις ανά ημέρα ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν διαγνωσθεί 134 εκ. κρούσματα.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης παρέθεσε επίσης τις τάσεις σε Γαλλία και Γερμανία ενώ έκανε λόγο για σημεία σταθεροποίησης στην Ιταλία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, μετά την υψηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού παρουσιάζεται συρρίκνωση, όπως είπε χαρακτηριστικά.