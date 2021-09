Το μοναδικό τοπίο της Μήλου έχει γίνει σκηνικό για τον οίκο Louis Vuitton.

Το Instagram του οίκου μόδας έχει πλημμυρίζει από θάλασσα, κατάλευκα τοπία και παραλίες πολυβραβευμένες με τη Μήλο να μετατρέπεται σε ένα ειδυλλιακό background για να προωθήσει η εταιρεία τα προϊόντα της.

Η διαφήμιση για το κυκλαδίτικο νησί, που φέτος αναδείχτηκε το καλύτερο νησί στον κόσμο, σύμφωνα με τους αναγνώστες του κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού Travel+Leisure, είναι ξεχωριστή καθώς ο λογαριασμό του οίκου μόδας ξεπερνά τους 45,6 εκατ. ακολούθους στο Instagram.

«Αναζητώντας μεγαλύτερα βάθη. Για να γιορτάσουμε το πραγματικό Πνεύμα του Ταξιδιού, ο οίκος Louis Vuitton συνεχίζει το πολυετές ταξίδι του στις ακτές της Μήλου στη φετινή εκστρατεία» γράφει σε μία ανάρτηση ο οίκος, εκθειάζοντας το τοπίο.

Οι εικόνες είναι δημιουργίες της φωτογράφου Viviane Sassen ενώ μετά την Μήλο, η καμπάνια θα συνεχίσει στην Πέτρα και το Wadi Rum της Ιορδανίας, και το Mont Saint-Michel στη Γαλλία.

An ode to the inner child. #LouisVuitton’s new campaign translates the Maison’s core values into a reverie of adventure and possibility. Discover the joyful images captured by Viviane Sassen in Milos, Greece, at https://t.co/IEqhDFKJxo pic.twitter.com/N5TLN660Jx