Αιματηρή συμπλοκή στον λόφο Φιλοπάππου - Δύο τραυματίες

Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη της επίθεσης

The LiFO team
Φωτ. αρχείου / EUROKINISSI
Αναστάτωση επικράτησε πριν λίγη ώρα στον λόφο του Φιλοπάππου, μετά από αιματηρή συμπλοκή ανδρών στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής  στην είσοδο του λόφου του Φιλοπάππου, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε άλλους δύο περίπου 60 ετών, τραυματίζοντάς τους.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία σε περαστικούς που έγιναν μάρτυρες της συμπλοκής και ειδοποίησαν τις αρχές.

Ο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να τραυματίστηκε στο πρόσωπο από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες ο δεύτερος έκανε ράμματα.

Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελλάδα / Μιχάλης Μαρμαρινός από Δελφούς: «Δεν υπάρχει το "εγώ" χωρίς τον συνάνθρωπο»

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου συμμετείχε μαζί με τον ομότιμο καθηγητή Κοινωνικής Ψυχιατρικής Στέλιο Στυλιανίδη και τον επικεφαλής ιατρό αποστολών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών, Αδριανό Γολέμη, σε μια συζήτηση όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν η αποδοχή, η συμπερίληψη, η ψυχική υγεία και η αξία της συνεργασίας, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
