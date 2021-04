Το άνοιγμα του λιανεμπορίου την ερχόμενη Δευτέρα (12/4) στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, αλλά τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.

Από τη Δευτέρα, τα καταστήματα στην Αχαΐα θα λειτουργούν με τις μεθόδους click in shop και click away. Στη Θεσσαλονίκη τα καταστήματα θα λειτουργούν μόνο με click away, ενώ στην Κοζάνη θα μείνουν κλειστά.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα εμφανίζουν μερική σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων, αλλά η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στην Κοζάνη.

«Στην Κοζάνη παραμένει σε αναστολή το λιανεμπόριο λόγω ιδιαίτερης επιδημιολογικής επιβάρυνσης. Ο μέσος όρος κρουσμάτων του επταήμερου ανά 100.000 κατοίκους στην Αχαΐα είναι 36.4, στη Θεσσαλονίκη είναι 36.3, ενώ στην Κοζάνη είναι 59.3. Την ίδια ώρα ο μέσος όρος κρουσμάτων του 14ήμερου στην Αχαΐα είναι 478, στη Θεσσαλονίκη 459, όταν στην Κοζάνη είναι 714. Είναι εμφανές ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην Κοζάνη είναι εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερα επιβαρυμένη και δεν δείχνει το παραμικρό σημείο σταθεροποίησης», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον δήμο Κοζάνης, όπου ο μέσος όρος κρουσμάτων επταήμερου ανά 100.000 κατοίκους είναι 62.4, όταν το όριο συναγερμού είναι 15. Παράλληλα ο μέσος όρος κρουσμάτων 14ημερου είναι 791, όταν το όριο συναγερμού είναι 150.

Αντίστοιχα, στον δήμο Σερβίων ο μέσος όρος κρουσμάτων επταήμερου είναι 60.6 και 14ήμερου 893.8, στον δήμο Εορδαίας ο μέσος όρος επταήμερου είναι 59.2 ενώ στο 14ήμερο είναι 721. Επίσης, τόσο στον δήμο Κοζάνης όσο και στον δήμο Εορδαίας υπάρχει αύξηση κρουσμάτων 23,5% και 35% αντίστοιχα και ο αριθμός κρουσμάτων διαμορφώθηκε αυξητικά σε 432 στην Κοζάνη και 241 στην Εορδαία.

Ανοίγουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ- Τι αλλάζει στα καταστήματα

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα (12/4) ανοίγουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, με εξαίρεση τα ΟΠΑΠ play και τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα κερματοδέκτη.



Σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, συνεχίζεται η λειτουργία των καταστημάτων με click away και click inside, αλλά αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων στα καταστήματα.





Πλέον σε επιχειρήσεις έως 500 τ.μ. θα επιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τ.μ., ενώ σε επιχειρήσεις άνω των 500 τ.μ. θα επιτρέπεται ένας πελάτης για κάθε επιπλέον 100 τ.μ.