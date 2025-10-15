Νέα αναβολή στη δίκη του πλαστικού χειρουργού - Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος

Προσωρινά ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης, που πήρε νέα ανβολή για τις 29 Οκτωβρίου 2025, αφέθηκε ο πλαστικός χειρουργός, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 43χρονης οδηγού στη Λεωφόρο Συγγρού.

Ο 38χρονος, ο οποίος δηλώνει επιχειρηματίας στον χώρο της πλαστικής χειρουργικής, φέρεται να χτύπησε τη 43χρονη οδηγό στη Λεωφόρο Συγγρού, επειδή «οδηγούσε αργά».

Τι δήλωσε η 43χρονη για τον πλαστικό χειρουργό

Το 43χρονο θύμα βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βίωσε το πρωί της Τρίτης στη Λεωφόρο Συγγρού. Περιέγραψε, μεταξύ άλλων, πως «αν δεν τον σταματούσαν οι περαστικοί θα τη σκότωνε».

«Ήθελα να πάω στο σπίτι στο παιδάκι μου και βρέθηκε ένας παρανοϊκός, ο οποίος με καταδίωξε με το αμάξι του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε κάτω από το αμάξι του. Ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά. Χτύπαγε το τζάμι του αυτοκινήτου, την πόρτα μου, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Μου είπε ότι με χτύπησε πάρα πολύ λίγο», ανέφερε αρχικά το θύμα της επίθεσης.

«Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ κουρασμένη. Ο λόγος της καταδίωξης ήταν γιατί πήγαινα με 50-60 χιλιόμετρα, ήμουν νόμιμη και γιατί είμαι γυναίκα και τόσο αδύναμη που δε μπορώ να κάνω κάτι. Ερχόταν με μανία κατά πάνω μου. Αν δε σταμάταγαν οι περαστικοί θα με σκότωνε, δε θα με άφηνε. Δε θα έφευγα από τα χέρια του. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω. Ισχυρίστηκε ότι όλα είναι στη φαντασία μου. Ναι. Και το κολάρο στη φαντασία μου είναι, και τα μαλλιά που μου τράβηξε και μου έκοψε, της φαντασία μου είναι γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες βράδυ και είπα να βάλω έναν άνθρωπο στη φυλακή», συνέχισε.

«Ήμουν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή της αν δεν υπήρχα εγώ. Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου όπως ισχυρίστηκε. Είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει», κατέληξε.

