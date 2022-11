Λέκκας στη Lifo για τα 5,9 Ρίχτερ στην Τουρκία : Κομβικός ο σεισμός, θα υπάρξει συνέχεια

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της γείτονος ξύπνησε τα ξημερώματα με το σεισμό 5,9 βαθμών της κλίμακος Ρίχτερ να επαναφέρει τρομακτικές μνήμες του παρελθόντος.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία σε 50 ανήλθαν οι τραυματίες από το ξύπνημα του Εγκέλαδου που σημειώθηκε στην βορειοδυτική Τουρκία και έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη νωρίς σήμερα το πρωί. Ζημιές προκλήθηκαν σε κάποια κτίρια στην επαρχία Ντουτζέ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβερνητικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς από τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε στις 04:08 πμ (03:08 ώρα Ελλάδος), και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην Γκολιάκα, περιοχή της Ντουτζέ, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

«Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τους ελέγχους μας στα χωριά γύρω από την Γκολιάκα. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, μόνον ορισμένοι αχυρώνες καταστράφηκαν σε αυτά τα μέρη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στο δίκτυο TRT Haber. Υπήρξαν επίσης διακοπές ρεύματος.

Για τον σεισμό στην Τουρκία μίλησε στη Lifo ο Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας κ. Ευθύμιος Λέκκας χαρακτηρίζοντας τον «κομβικό».

«Ο σεισμός είναι κομβικός στο ρήγμα της Ανατολίας. Επαναλαμβάνεται μετά από 23 χρόνια, καθώς είχε γίνει το 1999, σε μια ευαίσθητη περιοχή που μπορεί να δρομολογήσει διαδικασίες στον τουρκικό χώρο του Duzce προς την Κωνσταντινούπολη» σημειώνει ο καθηγητής.

Σε ερώτημα αν πρόκειται για τον βασικό σεισμό απάντησε θετικά, ωστόσο διευκρίνισε ότι «θα έχει και συνέχεια σε άλλα τμήματα του ρήγματος».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να επηρεάσει με κάποιο τρόπο και τη χώρα μας ο κ. Λέκκας κράτησε χαμηλούς τόνους: «Είναι πολύ νωρίς για να δούμε αν επηρεάσει την Ελλάδα» υποστήριξε.

Τι λένε οι Τούρκοι επιστήμονες : Περιμένουμε 7 Ρίχτερ στον Μαρμαρά

Από την πλευρά τους οι Τούρκοι επιστήμονες δηλώνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι. Ο καθηγητής Şükrü Ersoy τόνισε: «Αυτό μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 1 εβδομάδα και 10 ημέρες. Πρέπει να είστε έτοιμοι για αυτό. Το συναίσθημα και η καταστροφή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχουν αρνητικά νέα μέχρι στιγμής. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από την πραγματικότητα του σεισμού. Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι προπομπός σεισμού. Περιμένουμε σεισμό 7 Ρίχτερ στον Μαρμαρά. Είναι περαιτέρω ανατολικά», είπε.

Ο Γεωλόγος Μηχανικός Şerif Barış είπε: «Ήταν έκπληξη γιατί ήταν ένα μέρος που δεν περιμέναμε ποτέ». «Το μέγεθος των 5,9-6 βαθμών είναι αρκετά σοκαριστικό. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν ζημιές στις πόλεις και τις κωμοπόλεις, μπορεί να υπάρξουν ζημιές στα χωριά. Τα ρήγματα πρέπει να έχουν εκτονώσει την ένταση του σεισμού εκεί. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά που είδα έναν τόσο μεσαίου μεγέθους σεισμό μετά από δύο μεγάλους σεισμούς. Πρέπει πάντα να ενεργούμε σαν να πρόκειται να γίνει σεισμός και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ήταν πιθανώς ρηχοί σεισμοί. Θα έρθουν σίγουρα μετασεισμοί μεγέθους 5 βαθμών», είπε.

Επίσης ο καθηγητής Cemalettin Şahin, εξέφρασε την δική του άποψη: «Ο σεισμός 5,9 δεν είναι μεγάλος σεισμός. Δεν καταστρέφει κτίρια. Εάν τα κτίριά μας καταρρεύσουν με 5,9, αυτό πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε. Η AFAD πραγματοποίησε μια άσκηση τις προηγούμενες μέρες. Η περιοχή που ονομάζουμε πεδιάδα Düzce αποτελείται από προσχωσιγενές έδαφος. Χτίζουμε επίσης κτίρια σε αυτή τη γη. Ζούμε σε μαλακό έδαφος. Πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε σε αυτή τη γεωγραφία με σεισμούς. Το σημαντικό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να χτίζουμε στέρεα κτίρια. Διαφορετικά, δεν θα υπάρξει καμία καταστροφή κτιρίων σε σεισμούς τέτοιου μεγέθους», είπε.

Το προσχωσιγενές έδαφος είναι αυτό που σχηματίζεται από τη μεταφορά φθαρτών υλικών, η οποία γίνεται από το νερό των ποταμών. Τα εδάφη αυτά συνήθως είναι πολύ γόνιμα αλλά ακατάλληλα για οικοδομικές δραστηριότητες. Βελτίωση τους μπορεί να γίνει με τεχνητή αποστράγγιση, μια διαδικασία αφαίρεσης νερού από το έδαφος.

