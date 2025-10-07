ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη στο «Αττικόν» – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

Ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας της νεαρής γυναίκας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη στο «Αττικόν» – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες Facebook Twitter
0

Ένα νέο περιστατικό ιατρικού λάθους καταγράφεται σε δημόσιο νοσοκομείο, αυτή τη φορά στο «Αττικόν», όπου δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν έπειτα από τη χορήγηση λάθος αντιβιοτικού σε 22χρονη ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή, όταν οι δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, προχώρησαν στη χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας που δεν έπρεπε να λάβει η ασθενής. Λίγη ώρα αργότερα, η 22χρονη παρουσίασε έντονο αλλεργικό επεισόδιο.

Με εντολή των αρμόδιων αρχών, οι δύο εργαζόμενες του νοσοκομείου συνελήφθησαν, ενώ παράλληλα ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας της νεαρής γυναίκας. Μετά από εντολή εισαγγελέα, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε εκείνο του νοσοκομείου Άρτας, όπου 28χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της ύστερα από χορήγηση λανθασμένου φαρμάκου. Σύμφωνα με το πόρισμα, η άτυχη γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, ωστόσο δεν της χορηγήθηκε η ενδεδειγμένη αγωγή με αδρεναλίνη, αλλά κορτιζόνη, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Για την υπόθεση της Άρτας έχει ήδη παρέμβει ο εισαγγελέας, ενώ πραγματοποιήθηκε εκταφή και νεκροψία για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Το νέο περιστατικό στο «Αττικόν» εντείνει τον προβληματισμό για τα πρωτόκολλα ασφάλειας και την εσωτερική εποπτεία στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς μέσα σε λίγες εβδομάδες έρχονται στο φως δύο υποθέσεις με σοβαρές ιατρικές αστοχίες.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΕΚΤΑΦΗ

Ελλάδα / Πάνος Ρούτσι: Η επίσημη θέση της οικογένειας για την άδεια εκταφής του Ντενίς

Η οικογένεια Ρούτσι εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει γνωστή την αποστασιοποίησή της, ενημερώνοντας παράλληλα ότι η προγραμματισμένη και χωρίς άδεια εκταφή θα πραγματοποιηθεί
LIFO NEWSROOM
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Ελλάδα / Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» – Οι τελευταίες λέξεις του δράστη που παραμένει άφαντος

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα παραμένει άφαντος - Οι μαρτυρίες, τα σενάρια και οι λεπτομέρειες του φονικού που συγκλόνισε τη Μεσσηνία
LIFO NEWSROOM
Πένυ Σκάρου: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών και έμεινα έγκυος»

Ελλάδα / Πένυ Σκάρου: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών και έμεινα έγκυος»

«Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση της τραγουδίστριας και πρωταθλήτριας του Παναθηναϊκού ΑμεΑ στη ξιφασκία με σπάθη
LIFO NEWSROOM
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ελλάδα / Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ο Αρχιεπίσκοπος, περνώντας με το αυτοκίνητό του από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, προκειμένου να χαιρετήσει τον απεργό πείνας και να του εκφράσει τη συμπαράστασή του
LIFO NEWSROOM
 
 