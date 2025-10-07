Ένα νέο περιστατικό ιατρικού λάθους καταγράφεται σε δημόσιο νοσοκομείο, αυτή τη φορά στο «Αττικόν», όπου δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν έπειτα από τη χορήγηση λάθος αντιβιοτικού σε 22χρονη ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή, όταν οι δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, προχώρησαν στη χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας που δεν έπρεπε να λάβει η ασθενής. Λίγη ώρα αργότερα, η 22χρονη παρουσίασε έντονο αλλεργικό επεισόδιο.

Με εντολή των αρμόδιων αρχών, οι δύο εργαζόμενες του νοσοκομείου συνελήφθησαν, ενώ παράλληλα ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας της νεαρής γυναίκας. Μετά από εντολή εισαγγελέα, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε εκείνο του νοσοκομείου Άρτας, όπου 28χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της ύστερα από χορήγηση λανθασμένου φαρμάκου. Σύμφωνα με το πόρισμα, η άτυχη γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, ωστόσο δεν της χορηγήθηκε η ενδεδειγμένη αγωγή με αδρεναλίνη, αλλά κορτιζόνη, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Για την υπόθεση της Άρτας έχει ήδη παρέμβει ο εισαγγελέας, ενώ πραγματοποιήθηκε εκταφή και νεκροψία για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Το νέο περιστατικό στο «Αττικόν» εντείνει τον προβληματισμό για τα πρωτόκολλα ασφάλειας και την εσωτερική εποπτεία στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς μέσα σε λίγες εβδομάδες έρχονται στο φως δύο υποθέσεις με σοβαρές ιατρικές αστοχίες.