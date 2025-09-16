ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λάρισα: Σύλληψη 13χρονου για δημιουργία παιδικής πορνογραφίας με AI – Θύμα 11χρονος

Σε βάρος του 13χρονου ασκήθηκε δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων

Συνελήφθη στην Αγιά Λάρισας 13χρονος μαθητής, κατηγορούμενος ότι κατασκεύασε πορνογραφικό υλικό ανηλίκου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος χρησιμοποίησε φωτογραφία ενός 11χρονου για να δημιουργήσει βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διέδωσε σε κλειστή ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία των γονέων του παιδιού.

Σε βάρος του 13χρονου ασκήθηκε δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων. Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου θα απολογηθεί την Τρίτη στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

