Λάρισα: Παραμένει στη ΜΕΘ το 18 μηνών αγόρι που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι

Παραμένει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το 18 μηνών αγόρι από την Καρδίτσα που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο σπίτι του παιδιού το Σάββατο (25/10), την ώρα που η μητέρα του μαγείρευε. Σύμφωνα με αναφορές, υπό άγνωστες συνθήκες, το μικρό αγόρι αναποδογύρισε επάνω του ένα τηγάνι το οποίο περιείχε το καυτό λάδι.

Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί εγκαύματα σε πρόσωπο, λαιμό, ωμοπλάτη και χέρια.

Ο παππούς του, μιλώντας στο STAR, είπε πως το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ η γιαγιά του είπε πως εγκαύματα έχει υποστεί και η μητέρα.

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μιλώντας για το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τόνισε πως η ζωή του παιδιού θα κινδύνευε σοβαρά εάν διακομιζόταν από την Καρδίτσα στη Λάρισα, χωρίς διασωλήνωση.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως μια αναισθησιολόγος και μια εντατικολόγος από το νοσοκομείο της Καρδίτσας, συνόδευσαν το παιδί στη ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.