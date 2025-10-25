Λάρισα: Στη ΜΕΘ με εγκαύματα από λάδι βρέφος 18 μηνών

Διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στη Λάρισα, νοσηλεύεται από το πρωί του Σαββάτου (25/10) ένα βρέφος 18 μηνών, το οποίο μετά τις σχετικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως φέρει εκτεταμεύνα εγκαύματα.

Αρχικά, το βρέφος στη Λάρισα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο άλλης θεσσαλικής πόλης, όπου είχε επίσης διασωληνωθεί, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό, καθώς κάηκε από λάδι μετά από οικιακό ατύχημα.

Στο πρόσωπό του είχε εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια στιγμή ενημερώθηκαν οι Αρχές προκειμένου να γίνει έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

