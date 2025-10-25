ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λάρισα: Στη ΜΕΘ με εγκαύματα από λάδι βρέφος 18 μηνών

Το βρέφος στη Λάρισα, αρχικά, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο άλλης θεσσαλικής πόλης - Έχει εγκαύματα στο πρόσωπο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΛΑΡΙΣΑ ΒΡΕΦΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Facebook Twitter
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ στη Λάρισα / Eurokinissi
0

Διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στη Λάρισα, νοσηλεύεται από το πρωί του Σαββάτου (25/10) ένα βρέφος 18 μηνών, το οποίο μετά τις σχετικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως φέρει εκτεταμεύνα εγκαύματα.

Αρχικά, το βρέφος στη Λάρισα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο άλλης θεσσαλικής πόλης, όπου είχε επίσης διασωληνωθεί, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό, καθώς κάηκε από λάδι μετά από οικιακό ατύχημα.

Στο πρόσωπό του είχε εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια στιγμή ενημερώθηκαν οι Αρχές προκειμένου να γίνει έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ελλάδα / Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον Άγγελο - Εξάγγελο, «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής»
LIFO NEWSROOM
Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

Ελλάδα / Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

«Ίσως οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών μας χρόνων που προλάβαμε να μοιραστούμε και σε έκαναν να με αποκαλείς την "καινούργια μου παιδική φίλη"», είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
LIFO NEWSROOM
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ελλάδα / ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβαθμίζει τις κατηγορίες κατά του λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στοιχεία πολυτελείας, ακριβά ταξίδια και απολογίες για 12 ακόμα κατηγορούμενους
LIFO NEWSROOM
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ελλάδα / Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο - Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»
LIFO NEWSROOM
Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Ελλάδα / Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει τις τεράστιες δημογραφικές ανισότητες στην Ελλάδα: έξι νομοί με 45 χρόνια περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, και μια χώρα που γερνά ταχύτερα από ποτέ
LIFO NEWSROOM
 
 