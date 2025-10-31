ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε στο δρόμο με τσεκούρι τη σύζυγο του ξαδέλφου του

Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία - Είχε οικονομικές διαφορές με τον συγγενή του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε στο δρόμο με τσεκούρι τη σύζυγο του ξαδέλφου του Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης, στη συνοικία της Νεράιδας της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 41χρονος άρχισε να κυνηγά με τσεκούρι στη μέση του δρόμου της περιοχής της Λάρισας, την 37χρονη σύζυγο του ξαδέλφου του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον συγγενή του, καθώς του όφειλε χρήματα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, πήγε στο σπίτι του προκειμένου να τον βρει και όταν πληροφορήθηκε πως απουσίαζε, άρχισε να κυνηγά με το τσεκούρι τη σύζυγό του.

Η γυναίκα βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει πανικοβλημένη, φωνάζοντας για βοήθεια.

Άμεσα γείτονες και περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κάλεσαν τις Αρχές.

Στη θέα τους, ο 41χρονος τράπηκε σε φυγή και έκτοτε αναζητείται από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Ελλάδα / Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Οι δήμοι που πλήττονται, όπως το Λουτράκι, οι Άγιοι Θεόδωροι και περιοχές της Πελοποννήσου, έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας στα αρμόδια υπουργεία
LIFO NEWSROOM
ΚΟΡΩΠΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ 40ΧΡΟΝΗΣ

Ελλάδα / Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Δεν θυμάμαι εάν συνέβη, έχουμε σχέση αγάπης» λέει το θύμα

Χαρακτήρισε «λάθος» τη σύλληψη του συντρόφου της και υποστηρίζει πως μπορεί να την χτύπησαν οι γείτονες - «Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε»
LIFO NEWSROOM
 
 