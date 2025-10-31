Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε στο δρόμο με τσεκούρι τη σύζυγο του ξαδέλφου του

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης, στη συνοικία της Νεράιδας της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 41χρονος άρχισε να κυνηγά με τσεκούρι στη μέση του δρόμου της περιοχής της Λάρισας, την 37χρονη σύζυγο του ξαδέλφου του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον συγγενή του, καθώς του όφειλε χρήματα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, πήγε στο σπίτι του προκειμένου να τον βρει και όταν πληροφορήθηκε πως απουσίαζε, άρχισε να κυνηγά με το τσεκούρι τη σύζυγό του.

Η γυναίκα βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει πανικοβλημένη, φωνάζοντας για βοήθεια.

Άμεσα γείτονες και περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κάλεσαν τις Αρχές.

Στη θέα τους, ο 41χρονος τράπηκε σε φυγή και έκτοτε αναζητείται από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr